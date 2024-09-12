сегодня в 16:24

Жители Москвы и Подмосковья смогут получать электронные госуслуги еще быстрее

Жители столицы теперь могут подать заявления на получение 20 электронных услуг на mos.ru в офисах «Мои документы» Московской области, а у проживающих в Подмосковье появилась возможность получить 22 онлайн-услуги в Москве на mosreg.ru, сообщается на сайте мэра Москвы.

С помощью новых возможностей, доступных с 12 сентября, жители Москвы и Подмосковья будут получать услуги еще быстрее и комфортнее.

Теперь сотрудники московских офисов «Мои документы» смогут помочь жителям Подмосковья в подаче заявлений о получении 22 региональных и муниципальных услуг на регпортале Московской области mosreg.ru.

В каждом столичном офисе оборудована специальная зона электронных услуг со свободным доступом к компьютерам, которыми могут воспользоваться жители Подмосковья. С полным перечнем услуг можно ознакомиться по ссылке.

Центры госуслуг открыты во всех районах мегаполиса. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.

Кроме того, жители Москвы могут подавать заявления на получение 20 электронных услуг на официальном портале мэра и правительства города mos.ru в офисах «Мои документы» Московской области. С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли, например, от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.