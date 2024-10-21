Жители Лосино-Петровского передали гумпомощь в Курскую область

Местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский и «Молодая Гвардия» приняли очередную необходимую помощь для отправки в Курск. Она предназначена как для военных, которые находятся в зоне специальной военной операции, так и для тех, кто нуждается в поддержке в госпиталях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание было уделено сбору необходимых вещей для самых маленьких — детей из детского дома, для которых были собраны разнообразные детские игрушки и одежда.

«Мы рады, что жители активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи. Такие действия показывают единство и сплоченность нашего общества, а также, готовность прийти на помощь нашим бойцам и жителям, которые в настоящее время испытывают трудности», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.