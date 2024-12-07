Москвичей семьями приглашают на спектакли в рамках «Зимы в Москве»

С 7 по 8 декабря включительно в Москве для горожан и гостей столицы проведут творческие и научные мастер-классы, спектакли, а также совершат гастрономические открытия в рамках городских уличных мероприятий «Московские сезоны» — «Зима в городе», сообщили организаторы городских событий.

8 декабря любители мультфильмов смогут посетить увлекательный мастер-класс на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц, где научатся делать керамический органайзер по мотивам «Бременских музыкантов». А днем ранее, 7 декабря, на этой же площадке пройдет серия занятий, вдохновленных классикой «Союзмультфильма»: участники смастерят книжную обложку с персонажем из «Винни-Пуха», создадут открытку, украшенную героями «Летучего корабля», и оформят постер по мотивам зимних приключений в Простоквашино.

В этот же день праздничная атмосфера охватит и Тверскую площадь. В уютной Пальмовой оранжерее, среди сверкающих новогодних украшений, желающие смогут освоить две техники декора: в полдень начнется урок по росписи деревянного спила акриловыми красками с зимним сюжетом, а через час участники научатся создавать стильные интерьерные композиции.

В предстоящие выходные творческие мастерские Москвы приглашают на увлекательные мастер-классы. Начнем с Авиационной улицы, где 7 декабря можно будет создать забавные очки, как у героев из «Винтика и Шпунтика» — время начала 12:00. В этот же день, но чуть позже, в 14:00, участники смастерят деревянного Щелкунчика. А на следующий день здесь же пройдет художественный мастер-класс — роспись тарелок по мотивам «Аленького цветочка» (14:00).

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На Бульваре Дмитрия Донского 7 декабря день начнется с создания теплых сувенирных варежек (12:00), а после можно будет научиться шить мягкие игрушки (13:00). Завершатся творческие выходные 8 декабря на улице Матвеевской, где гостей ждет уютный мастер-класс по изготовлению декоративных подушек. Во время занятия участники вспомнят известный мультфильм «Как Маша поссорилась с подушкой» — начало в 16:00.

В предстоящие выходные москвичей ожидает насыщенная программа. Любители науки смогут посетить интерактивные занятия на Вешняковской улице, где 7–8 декабря пройдут познавательные мастер-классы. В полдень участники создадут удивительного «снежного змея» и раскроют тайну его парения в воздухе. Час спустя гости познакомятся с принципами физики, конструируя необычного снеговика-неваляшку. Полное расписание мероприятий можно найти на официальном сайте проекта.