Жители Ленинского округа отметят День Российского студенчества

День российского студенчества ежегодно отмечается 25 января. На территории Ленинского городского округа в населенных пунктах муниципалитета запланированы порядка 20 мероприятий. Основное событие состоится 25 января на площади рядом с кинотеатром «Искра», где пройдет концерт, посвященный «Татьяниному дню», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

День студента также известен как Татьянин день, поскольку святая мученица Татьяна Римская, которую почитают в эту дату, издавна считается покровительницей учащихся вузов. Этот праздник занимает особое место в жизни российских студентов, являясь одним из самых значимых и ярких событий. Он символизирует знания, дружбу и стремление к новым вершинам.

В поселке городского типа Горки Ленинские уже 24 января жители смогут посетить тематический час, который начнется в 16:00 в библиотеке, а в поселке Совхоза имени Ленина пройдет музыкальный квартирник. В 11:00 в деревне Калиновка жители могут принять участие в беседе у тематической выставки, организованной в библиотеке. Праздничная программа «Зачетный Парк» пройдет в парках Ленинского округа, где жители и гости округа смогут принять участие в квизе, посетить мастер-класс, концерт и многое другое. Центральная библиотека города Видное откроет свои двери для интеллектуальной тематической игры. Дом культуры «Буревестник» в поселках Володарского и Молоково будет ждать своих жителей для участия в развлекательных программах различного возраста.

Всю подробную информацию о времени, месте проведения мероприятий и возрастных ограничениях можно посмотреть в прикрепленных афишах.

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