Жители и гости Подмосковья могут посетить выставку живописи до 12 августа

В фойе Дома культуры села Ершово в Одинцовском городском округе открыта экспозиция живописи творческого объединения художников «Мастерская 18». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках выставки гости «Красота уходящих эпох. Чехов и Левитан» смогут ознакомиться с пейзажами, которые отражают природу и красоту старинных усадеб и парков России. При этом на экспозиции представлены натюрморты и портреты, передающие дух и эстетику минувших столетий.

Проект завершится 12 августа 2024 года.

В Доме культуры с. Ершово имеются киноконцертный и хореографический залы, музейная экспозиция и библиотека. Помимо этого в организации работают клубные формирования для детей и взрослых, вокальные и хореографические коллективы народной и современной эстрадной направленности.

Как ранее сообщало министерство культуры и туризма Московской области, 27 июля в Чехове состоится XV Международный военно-исторический фестиваль «Гуляй город», посвященный Победе русских воинов в 1572 году в Битве при Молодях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.