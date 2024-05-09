Жители и гости Москвы смогут посетить фестиваль «Московская весна»

В столице состоится фестиваль «Московская весна», в ходе которого состоится мастер-класс, концерты и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

В ходе фестиваля гости смогут сделать скворечники и гирлянды из фетра. Тверская площадь преобразится в сказочную цветочную поляну. Пышные ароматные розы, яркие рододендроны, пеларгонии, алиссумы и петунии поднимут настроение.

В Пальмовой оранжерее на Тверской площади 9 по 12 мая в 12:00 и в 16:00 ребят научат делать оригинальные скворечники из экологичных материалов.

На Площади Революции 10 мая в 18:00 и 11 мая в 15:00 посетители праздничных мастерских создадут подвесной декор из глины и сухоцветов, а в 12:00 10 и 11 мая — фетровую гирлянду.

Также участники фестиваля распишут акриловыми красками глиняное кашпо для первоцветов.

На Тверской площади гостей ждет в праздники встреча сразу с несколькими интересными детскими коллективами. 10 мая в 15:00 на главной площадке фестиваля выступят ребята из вокальной студии «Волшебные нотки».

Для самых спортивных участников будет работать роллердром. Здесь можно научится кататься на роликах с нуля, а более опытным спортсменам понравится отрабатывать трюки на специальных тренажерах.