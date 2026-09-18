Жители Химок посещают избирательные участки в первый день выборов

Жители Химок начали голосование в первый час работы избирательных участков во всех микрорайонах округа. Участки будут открыты до 20:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках стартовало голосование: избирательные участки открылись во всех микрорайонах округа. Уже в первый час их работы на участки пришли первые жители, чтобы сделать свой выбор.

Участие в голосовании дает химчанам возможность повлиять на формирование будущего города и региона. Каждый заполненный бюллетень отражает позицию жителя по вопросам, решения по которым будут влиять на развитие округа и жизнь в Химках.

Избирательные участки продолжат работу в течение дня. Голосование завершится в 20:00, поэтому жители округа могут прийти на свой участок до окончания его работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.