Жители Екатеринбурга пожаловались на подростков-квадроберов в метро

На Урале несовершеннолетний в маске животного зашел в вагон метро и начал приставать к пассажирам. Подросток мяукал, шипел и терся лицом о людей.

При этом квадробер выбирал девушек. Он позволял себе тереться лицом об их колени. Вместе с ним зашел еще один парень, который снимал происходящее на видео.

После произошедшего жители Екатеринбурга пожаловались на подростков-квадроберов, хотя, судя по видео, пассажиры в вагоне метро не возмущались, а некоторые даже смеялись.

Ранее в одном из спальных районов Санкт-Петербурга пенсионерка выгуливала внучку-квадробера. Она бросала ей палку, а девочка приносила ее обратно бабушке.