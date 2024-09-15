Апорт, внученька: петербурженка выгуливала девочку-квадробера, кидая ей палку

«360»: в Петербурге пенсионерка играла с внучкой-квадробером, бросая ей палку

В одном из спальных районов Санкт-Петербурга пенсионерка выгуливала внучку-квадробера, бросая ей палку, сообщает «360» .

На опубликованных кадрах видно, как пенсионерка кидает палку, а девочка бежит вприпрыжку за ней и затем возвращается к бабушке.

При этом бабушка и ребенок на видео выглядят довольными.

О том, что такое квадробика и какое у общественности отношение к этому увлечению детей и подростков, читайте в материале РИАМО.