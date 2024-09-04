Новое увлечение подростков квадробика: что это такое и опасно ли

На днях в центре скандала оказалась певица Миа Бойка. Прямо со сцены она решила унизить свою юную поклонницу. Маленькая девочка была в маске кошки, ее на сцену пригласила Бойка и начала общение с фразы: «Ты у нас котенок или квадробер? Не дай Бог». О том, что такое квадробика и какое у общественности отношение к этому увлечению подростков, читайте в материале РИАМО.

Миа Бойка открыто унизила квадроберов

Во время празднования Дня города Надыма популярная певица Миа Бойка на большую аудиторию унизила людей, которые занимаются квадробикой. Во время концерта она заметила маленькую девочку в маске кошки, пригласила ее на сцену и сказала: «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?». Девочка подтвердила, что занимается квадробикой, после чего Бойка обратилась к залу с вопросом, кто из присутствующих поддерживает это увлечение. В ответ раздались смех и возмущенные крики.

В социальных сетях люди разделились на два лагеря: одни считают певицу правой, а квадробику – чем-то выходящим за рамки адекватности. Другие же встали на защиту девочки. «Вот так приходишь на концерт, а тебя поливают грязью», «Хочет девочка скакать в костюме кошки – пускай скачет. Какое тебе дело», «Хамка. Бедная девочка. Я представляю, как она себя чувствовала, когда взрослые люди стали орать», «Никогда бы не подумала, что Миа на такое способна. А казалась такой классной», – пишут возмущенные пользователи Сети.

Извиняться певица отказалась, более того, она призналась, что не хочет жить в реальности, где квадробинг – норма, и якобы она просто назвала вещи своими именами.

«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком – это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность» Миа Бойка Певица

Данная ситуация получила развитие: мать девочки, которая поднялась на сцену в маске кошки, подала заявление в полицию. Женщина обвинила исполнительницу в публичном оскорблении ее дочери и отметила, что после случившегося девочке необходима помощь психолога. По словам матери ребенка, дочь перестала гулять, проводит все время дома и боится выходить на улицу.

Что такое квадробика

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Квадробика – это неофициальный вид спорта, во время занятий которым дети и подростки передвигаются на четвереньках, имитируя тем самым поведение животных. Название – это сочетание слов «квадро» (то есть «четыре») и «аэробика».

Основоположник квадробики – японский спринтер Кеничи Ито. В начале нулевых он придумал шесть способов передвигаться как обезьянка, включая в том числе и бег. В 2008 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса – преодолел 100 метров за 18,58 секунды, передвигаясь на четвереньках. Со временем он улучшил свои результаты и собрал много последователей. В 2014 году его рекорд побил японец Кацуми Тамакоси. Спустя год Кеничи вернул себе первенство, «пробежав» 100 метров за 15,71 секунды. В 2022 году лучший результат показал американец Колин Маклур – 15,66 секунды.

Таким образом, квадроберы во время занятия своим увлечением выполняют различные упражнения, подражая животному, с которым они себя ассоциируют.

Считается, что квадробика берет свое начало в териантропии – молодежной субкультуры, участники которой «чувствуют» духовную связь с животными. Самые популярные животные для олицетворения себя с ними – собаки, кошки, волки и лисы.

Квадробика одними лишь телодвижениями, имитирующими животных, не ограничивается. Участники этого сообщества придумывают истории жизни своих персонажей, объединяются в группки по интересам, устраивают сходки, общаются, обмениваются опытом.

Как правильно заниматься квадробикой

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Квадробика – это не спорт, поэтому каких-либо правил здесь нет. Основные элементы квадробики – это бег, ходьба на четвереньках и прыжки. Достаточно освоить повадки понравившегося животного и стараться их имитировать.

Так поступают квадроберы-любители. Но есть и более продвинутые члены этого сообщества, которые даже умеют выполнять различные трюки. Однако для их выполнения необходимо обладать определенными навыками. Так, особая нагрузка при некоторых упражнениях приходится на запястья, поэтому надо особенно развивать эту часть тела и носить специальные перчатки.

Зачем квадроберы наряжаются

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Маски и хвосты – обязательная часть образа квадроберов, которая передает индивидуальность их персонажа. Существует множество туториалов по созданию этих деталей, однако некоторые покупают все эти вещи на маркетплейсах. Но, конечно, сделанные самостоятельно элементы образа смотрятся всегда выигрышнее.

Маски должны закрывать половину лица, хвост крепится к штанам.

В чем польза квадробики

Квадробика на первый взгляд кажется безобидным баловством, игрой. Отчасти так и есть, однако в ней достаточно плюсов для детского развития.

Во-первых, квадробика – своеобразный неофициальный вид спорта. Она улучшает осанку, гибкость, координацию. Руки, ноги и мышцы кора становятся сильнее и выносливее. Ребенок, занимаясь квадробикой, улучшает сердечно-сосудистую систему и ловкость. Что немаловажно для многих родителей, ребенок много времени проводит на свежем воздухе.

Во-вторых, квадробика способствует социализации ребенка. Принадлежность к какой-либо субкультуре позволяет почувствовать безопасную привязанность, ощутить себя частью некой группы людей, где ты важен и ценен. Сами по себе «игры в животных» безопасны и безобидны, квадроберы рано или поздно перерастают это увлечение.

В чем минусы квадробики

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Во время квадробики создается довольно высокая нагрузка на конечности. При прыжках, например, можно повредить запястья. Позы при выполнении упражнений неестественны для человека, поэтому на организм оказывается существенное давление.

Можно получить растяжение связок, вывихи и подвывихи суставов, а также ушибиться при падении.

Также сложной бывает ситуация, когда подросток вместо школы интересуется только квадробикой. Из этого могут вытекать проблемы с социализацией в классе, какие-то ребята могут не понимать такое увлечение, а сам подросток перестает общаться с прежними друзьями.

Что говорят в обществе о квадробике

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Весной этого года руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила пост, в котором сообщила, что стала получать множество сообщений о квадроберах. В них говорилось, что квадроберов надо избивать, поскольку они себя не совсем адекватно ведут: гавкают, кусаются, нападают на прохожих.

В июне последовало очередное сообщение в телеграм-канале Мизулиной: «Постоянно приходят письма про квадроберов. Одни письма от тех, кто квадробикой занимается: они пишут о травле и нападениях. Другие письма - от подростков, которые просто гуляют в парках. Они рассказывают, что на них нападают квадроберы. Как с этим быть? Я пока не очень понимаю».

По большому счету, россияне относятся к квадробике с настороженностью. Полиция по просьбе окружающих проверяет сходки квадроберов.

«Мы, взрослые люди, еще разгоняем эту историю, и субкультурой эту историю, на мой взгляд, называть рано. Это подростки раннего возраста, чаще преобладают девочки, и у нас они пока ничего предосудительного не делали. С точки зрения поведенческих всех вещей и возраста этих детей – это игра. У нас есть вопросы к организатору, есть тревожные моменты, у меня в планах встретиться с ним. Полиция вела себя корректно, обращений в наш адрес ни от родителей, ни от этих детей нет. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией.

Очень надеюсь, что ни в какие негативные сценарии мы не уйдем. Будем надеяться, что поиграют и все. Это подражание, имитация, маленькие дети играют, большие играют, мы же не против, если дети играют в какие-то другие игры, подражают взрослым. Я сейчас тоже усиленно мяукаю, потому что растет маленькая внучка, и ей нравится быть котенком, и мы играем в котят. Ничего плохого», – сообщал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.