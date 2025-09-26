Жители Егорьевска присоединились к Международной акции «10 000 шагов к жизни»

Более 300 участников из Егорьевска зарегистрировались на сайте Лиги здоровья нации www.ligazn.ru для участия в Международной акции «10 000 шагов к жизни». Мероприятие в муниципальном округе проводят уже 3-й год, оно приурочено ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке «200 лет Егорьевску» всех любителей здорового образа жизни приветствовали заместитель главы муниципального округа Наталья Леликова и заместитель председателя Совета депутатов Александр Плотников. Они поблагодарили всех за участие в этой акции, пожелали здоровья и отличного настроения. Сразу после приветствия началась разминка и дали старт основному событию — десяти тысячам шагов по живописному осеннему парку «200 лет Егорьевску». В числе участников акции — подающее пример молодежи старшее поколение — члены клуба «Активное долголетие» и ветераны. Многие из них занимаются скандинавской ходьбой в парке «Пегас», по их словам — это не только укрепляет мышцы, но и дает заряд бодрости на весь день.

Ходьба, как аэробная нагрузка, показана в любом возрасте. Кардиологи советуют уделять этому виду активности 20-30 минут в день или 150 минут в неделю.

«Ходьба — это путь к здоровью. Сосуды, сердце, мышцы — все работает лучше, когда организм находится в движении, за счет лучшего кровоснабжения всего организма. Так, у человека, который больше двигается, больше энергии. Поэтому призываю к умеренному движению!» — отмечает заместитель главного врача Егорьевской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Миронова.

Среди идущих в этот день — мастер спорта России по вольной борьбе Валерия Лазинская.

«Желаю нашей молодежи шагать не только в рамках акции, но и каждый день», — говорит егорьевская спортсменка.

У участников акции была также возможность сделать флюорографию и электрокардиограмму в мобильном ФАПе и получить консультацию руководителя регионального сосудистого центра Егорьевской больницы Фурката Гафурова, а также неврологов, кардиологов и аритмологов — всего в парке работали 8 врачей.

«Мы уже три года участвуем в этой акции, и в неформальной обстановке собираемся, общаемся с посетителями парка, даем советы. Встречаем и наших пациентов, которых оперировали в региональном центре. Напоминаем им, как поддерживать свое здоровье, что нужно следить за своим питанием, больше двигаться и обязательно контролировать артериальное давление, потому что больше всего серьезных проблем, связанных с сердцем, которые мы встречаем в нашем РСЦ, возникает из-за гипертонии», — сказал заведующий региональным сосудистым центром Егорьевской больницы Фуркат Гафуров.

Кроме этого, организаторы акции подготовили для участников выпечку и горячий чай. Угощать гостей сладостями помогали волонтеры Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.