Жители Дубны проголосовали за благоустройство в ходе субботника

В Дубне выбирают площадку, которая будет благоустроена по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Несколько десятков активных горожан отдали свои голоса в ходе Всероссийского субботника. В этот день на местах дежурили волонтеры, которые рассказывали, какие территории участвуют в программе, и помогали всем желающим сделать свой выбор. В этом году — это либо парк Авиастроителей, либо территория между домами 43 и 45 на проспекте Боголюбова.

В Дубне благодаря набранным голосам жителей в программу благоустройства уже вошли сквер за «Терминалами», сквер имени Павла Журавлева, площадь Космонавтов.

«Это хорошая возможность всем вместе сделать наш город ещё более комфортным», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Голосование продлится до 12 июня. Выбрать территорию можно также самостоятельно — онлайн на портале Госуслуг.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.