Жители Чехова получили ответы на волнующие вопросы во время приема граждан
Фото - © Администрация Чехов г.о.
Глава Чехова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Собакин провел личный прием горожан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Обращения касались земельно-имущественных вопросов, устройства контейнерных площадок, порядка формирования реестра отходообразователей и капитального ремонта многоквартирных домов.
Представители СНТ «Дружба» завода «Серп и Молот», Союз 4-х, СНТ Чехов задали вопросы по догазификации.
«Сейчас данные СНТ не входят в границы утвержденного генерального плана, договорились, что заявители подготовят письменное заявление в управление земельно-имущественного комплекса администрации г. о. Чехов. Мы со своей стороны предложим для включения в программу догазификации вышеуказанные СНТ», — отметил Михаил Собакин.
Жители получили разъяснения по всем вопросам.
Записаться на прием к главе округа можно следующими способами:
- заполнив соответствующую форму на официальном сайте администрации городского округа Чехов;
- обратиться в службу по работе с обращениями граждан по адресу: г. Чехов, Советская пл., д. 3, каб. № 2.
Консультацию о записи можно получить по телефону: +7 (496) 726-89-96.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.