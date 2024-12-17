сегодня в 19:51

Жители Чехова получили ответы на волнующие вопросы во время приема граждан

Обращения касались земельно-имущественных вопросов, устройства контейнерных площадок, порядка формирования реестра отходообразователей и капитального ремонта многоквартирных домов.

Представители СНТ «Дружба» завода «Серп и Молот», Союз 4-х, СНТ Чехов задали вопросы по догазификации.

«Сейчас данные СНТ не входят в границы утвержденного генерального плана, договорились, что заявители подготовят письменное заявление в управление земельно-имущественного комплекса администрации г. о. Чехов. Мы со своей стороны предложим для включения в программу догазификации вышеуказанные СНТ», — отметил Михаил Собакин.

Жители получили разъяснения по всем вопросам.

Записаться на прием к главе округа можно следующими способами:

заполнив соответствующую форму на официальном сайте администрации городского округа Чехов;

обратиться в службу по работе с обращениями граждан по адресу: г. Чехов, Советская пл., д. 3, каб. № 2.

Консультацию о записи можно получить по телефону: +7 (496) 726-89-96.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.