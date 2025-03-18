Жители Бронниц приняли участие в акции «Севастопольский вальс»

Сегодня, 18 марта, в городском округе Бронницы прошла акция «Севастопольский вальс» в честь 11-й годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией. Эта Всероссийская акция проводится ежегодно по всей стране, сообщает пресс-служба администрации округа.

Танцевальный флешмоб, организованный Молодежным центром «Алиби», собрал участников и зрителей на площади имени Тимофеева. Ребята не только показали прекрасные танцевальные движения, но и исполнили патриотическую песню, наполненную гордостью и уважением к истории нашей страны. Также они прочитали стихотворение, посвященное этой важной дате, что добавило событию особой эмоциональной ноты.

«Севастопольский вальс» написали композитор Константин Листов и поэт Георгий Рублев. Произведение было создано в 1955 году — к десятилетней годовщине Дня Победы и столетию Первой обороны Севастополя. Песня стала широко популярной, нередко характеризуется как неофициальный гимн Крымского полуострова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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