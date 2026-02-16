Жители Богородского округа почтили память воинов-интернационалистов 15 февраля

15 февраля в Ногинске на площади Победы прошел митинг, посвященный 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Жители Богородского округа почтили память погибших воинов и выразили уважение ветеранам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ногинске на площади Победы собрались жители Богородского округа, чтобы почтить память героев, не вернувшихся из горячих точек, и вспомнить тех, кто остался верен Родине. Мероприятие было приурочено к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В митинге приняли участие ветераны Афганистана, участники боевых действий в ходе специальной военной операции, родственники погибших, представители администрации, предприятий и общественных организаций. Глава Богородского округа Игорь Сухин отметил, что многие жители округа прошли через войну и продолжают служить Родине в мирной жизни, а память о погибших останется навсегда.

В память о погибших от Вечного огня зажгли факелы и поименно вспомнили каждого, кто не вернулся. После этого участники прошли шествием от площади Победы по улицам Советской и Климова к центру образования № 21. На мемориале у Центра образования № 21 высечены имена земляков, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. Память героев почтили минутой молчания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.