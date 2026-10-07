Жители Балашихи провели акцию в честь дня рождения президента России

Более 100 жителей Балашихи 7 октября собрались на стадионе «Труд», чтобы поздравить президента России Владимира Путина с 74-летием. Участники выстроились в форме сердца и развернули большое полотно с его портретом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стадионе «Труд» в Балашихе прошла акция в честь дня рождения президента России Владимира Путина. В ней участвовали более 100 человек: молодогвардейцы, волонтеры, школьники, студенты колледжей, депутаты и жители округа.

Участники выстроились в форме сердца и развернули большое полотно с портретом главы государства. Депутат совета депутатов Балашихи Антон Орешков рассказал, что участники решили поздравить президента не только в социальных сетях, но и на личной встрече. Он отметил, что с Владимиром Путиным связана целая эпоха.

«Сегодня мы хотим пожелать ему здоровья, поддержки и несгибаемой силы воли», — сказал Антон Орешков.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года. Почти 27 лет он работает в высшем руководстве страны. С 1999 года занимает пост президента России с перерывом на работу председателем правительства в 2008–2012 годах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.