Жителей подмосковного Тучково приглашают в студию «Волшебный бисер»

Творческая студия «Волшебный бисер» Тучковской детской библиотеки приглашает всех желающих 13, 20, 27 февраля в 15:00 на мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

На занятиях участники освоят разные техники бисероплетения, научатся разбираться в цветовой гамме, познакомятся с народным декоративно-прикладным искусством.

Работа с бисером способствует развитию творческих способностей, воображения, фантазии, мелкой моторики, художественного и эстетического вкуса.

Приобретенные знания и навыки бисероплетения помогут детям в оформлении домашнего интерьера. Кроме того, оригинальные изделия — прекрасный подарок родным и друзьям на праздники.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Запись обязательна (6+). Телефон: 8 (496) 273-22-93.

Адрес: поселок Тучково, микрорайон Восточный, дом 19.

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