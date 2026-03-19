Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Наставничество 2026»
Жители Подмосковья могут подать заявки на Всероссийский конкурс «Наставничество» до 29 апреля 2026 года. К участию приглашаются наставники старше 18 лет, работающие в бизнесе, на производстве, в социальной сфере и органах власти, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Конкурс направлен на выявление лучших наставников в ключевых сферах: государственном управлении, образовании, медицине, культуре, спорте и на производстве.
Принять участие могут работники предприятий, представители бизнеса, индивидуальные предприниматели, сотрудники бюджетной сферы и органов власти. Обязательное условие — осуществление наставнической деятельности и возраст старше 18 лет.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.