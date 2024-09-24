Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к экоакции «БумБатл»

По всей России 23 сентября стартовал пятый сезон акции «БумБатл». Проект организован Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» в поддержку национального проекта «Экология». Ключевой целью акции является сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Поучаствовать в акции может любой житель нашей страны. В год семьи появилась также отдельная номинация для близких людей. В коллективном зачете по сдаче бумаги традиционно будут участвовать детские школы, колледжи, вузы, представители бизнеса и общественные организации.

В прошлом году Московская область также участвовала в акции. В Мытищах более 200 студентов студентов филиала МГТУ им. Баумана стали участниками первого экофестиваля «БумБатлФест», который проходил в рамках «БумБатла»

Первые активности в Подмосковье стартуют уже 25 сентября. Для учеников гимназии 41 в г. Люберцы будет организован эко-урок, на котором расскажут о важности сортировки отходов и правильном использовании ресурсов.

Подробности об акции «БумБатл» можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.