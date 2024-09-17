Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ»

Открыт прием заявок на конкурс «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ». Организаторы конкурса — Общественная палата Московской области, Московское областное отделение Российского экологического общества, комитет по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, а также ведущие организации в области природопользования и экологии Московской области. В этом году конкурс отмечает свой юбилей — он проходит в пятый раз на территории региона.

Тема конкурса: «Экологические и природоохранные проекты подрастающего поколения Московской области — рисунки, плакаты, видео и фотороботы».

«Конкурс направлен на экологическое просвещение молодежи, формирование уважительного отношения к природе Московской области, а также на продвижение современных методов переработки и утилизации отходов. Важно также представить новые идеи по сохранению лесов, почвы и водных ресурсов региона. Особая номинация конкурса посвящена теме семьи, подчеркивая ее значимость в воспитании экологически осознанных граждан. Министерство экологии всегда готово поддержать такие важные инициативы», — сказал и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 4 до 18 лет, проживающие в Московской области. Работы будут оцениваться по трем возрастным группам: младшая — с 4 до 7 лет средняя — с 8 до 13 лет старшая — от 14 до 18 лет.

Конкурс проводится в два этапа:

с 15 сентября по 1 декабря 2024 года пройдет онлайн-прием заявок и работ на электронную почту konkurs@opmoeco.ru

с 1 по 10 декабря 2024 года — оценка работ.

Итоги конкурса будут оцениваться квалифицированным жюри, состоящим из представителей организаторов и экспертов в сфере образования, молодежной политики, экологии и использования природных ресурсов. Победители получат дипломы и призы от партнеров конкурса, а все участники и их наставники будут отмечены памятными дипломами и благодарственными письмами в электронном формате на основе поданных заявок.

В этом году на конкурсе принимаются фото, видео, плакаты, рисунки на темы:

«ЭКОСЕМЬЯ» — это намного больше, чем сохранять природу;

«Современные экологические проблемы, защита окружающей среды, защита животных и природопользования в Московской области»;

«Эко плакаты на тему раздельного сбора отходов и их переработки, современным технологиям переработки и сбора мусора» и др.

С более подробным списком тем и условиями можно ознакомиться на сайте конкурса: https://xn--b1aderblmacbf2a0mc.xn--p1ai/.

Номинация «ЭКОСЕМЬЯ» есть также в премии «Экология — дело каждого», которое проходит по инициативе Росприроднадзора при поддержке Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.