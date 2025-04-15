Жителей Подмосковья приглашают на XVI международный форум «Экология»

5–6 июня 2025 года в Москве состоится XVI международный форум «Экология». Мероприятие традиционно пройдет в День эколога и Всемирный день окружающей среды. В работе мероприятия ежегодно принимают участие более 1 200 представителей органов власти, делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций из 70 субъектов Российской Федерации и иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Деловая программа форума охватывает все основные аспекты текущей природоохранной повестки. Главной темой форума станет «Экология: приумножая результат» — повышение эффективности природоохранных проектов, зеленых подходов в производстве и потреблении в целях обеспечения экологического благополучия и высокого качества жизни.

В поддержку решения задач форума пройдет выставочная экспозиция, на которой будут представлены проекты и инновации в сфере экологии. АНО «Экология» ежегодно публикует Общественную резолюцию по охране окружающей среды и экологическому развитию Российской Федерации (далее — Резолюция).

Проект резолюции формируется по итогам форума, после дополнения в субъектах Российской Федерации резолюция направляется в федеральные органы власти для рассмотрения и учета в работе.

В ходе работы созданной в мае 2024 года по распоряжению министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации А. А. Козлова межведомственной рабочей группы по реализации поддержанных министерством инициатив в рамках принятых итоговых резолюций совместно с АНО «Экология» уже реализовано или находятся в активной стадии проработки 98 инициатив Резолюции 2023 года, поддерживается 37 инициатив, находятся в работе 24 инициативы, уже реализовано 11 инициатив Резолюции 2024 года.

Кроме того, отдельные поддерживаемые инициативы уже включены в актуальную повестку нормотворчества. Проекты федеральных законов в части обращения с отходами строительства и сноса, ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов находятся на рассмотрении в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации. По вопросам, обозначенным в Резолюции, министерством разрабатывается проект федерального закона, направленный на установление особенностей охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов, а также проект Водной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.