Жителей Подмосковья приглашают к участию в фестивале «Молодые таланты Отечества»

23–24 мая 2024 года в Краснознаменном зале Московского дома Ветеранов Войн и Вооруженных Сил пройдет восьмой Московский международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества», посвященный 80-летию освобождения Ленинграда, Крыма и Севастополя, 315-летию Победы Петра I в Полтавском сражении, Дням России и Москвы, сообщает пресс-служба департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.

В фестивале кроме москвичей примут участие россияне и наши соотечественники из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Америки и Азии. Оргкомитет фестиваля предусмотрел возможность участия в дистанционном режиме в формате онлайн.

Участие бесплатное.

Основные цели фестиваля — поиск и открытие новых ярких и талантливых детей и молодежи, создание условий для реализации их творческих способностей, развитие духовно-нравственных ценностей, изучение истории, воспитание патриотизма, художественного и эстетического вкуса у детей и молодежи, привлечение их к активной творческой жизни.

Мероприятие создает условия детям и молодежи из России и соотечественникам из зарубежья для возможности установления дружеских связей, участия в культурной жизни России, раскрытия из талантов, гражданского и духовно-нравственного становления.

Фестиваль заканчится гала-концертом, где на одной сцене будут выступать лауреаты фестиваля и народные, заслуженные артисты. На гала-концерте будут присутствовать зрители, приглашенные, а также VIP-персоны: депутаты, сенаторы, государственные и общественные деятели, космонавты, спонсоры, руководители высших учебных заведений, деятели науки и искусства.

Подробная информация о фестивале (условия участия и необходимые документы, пресс-релизы и новости) размещены на сайте в разделе «Молодые таланты Отечества».

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