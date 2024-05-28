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Жителей Подмосковья предупреждают о рассеивании вредных выбросов с 18:00 вторника

По информации ФГБУ «Центральное УГМС», с 18:00 28 мая до 10:00 29 мая объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей I степени опасности на территории следующих горокругов Московской области: Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В период НМУ химические вещества и соединения, содержащиеся в выхлопных газах автотранспорта, выбросах промышленных и других предприятий, рассеиваются медленнее из-за штилевой погоды», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Поэтому министр рекомендует в такие дни ограничить поездки на автомобилях, сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи оживленных автотрасс, ежедневно делать влажную уборку, ограничить физические нагрузки и, по возможности, не открывать окна для проветривания.

Фирсов добавил, что информация о НМУ доведена до предприятий и организаций Подмосковья, которые должны будут провести мероприятия по снижению выбросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.