Жителей Подмосковья предупредили об опасностях осенних палов сухой травы

Осенние палы сухой травы — это серьезная экологическая проблема, а также угроза безопасности людей. Из-за огня выгорают леса, почва становится бесплодной, а в пламени гибнут птицы, животные и микроорганизмы, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

После такого происшествия флора и фауна будут восстанавливаться долгое время. Кроме того, от пожара страдают и простые жители, так как возгорание может сжечь и хозяйственные, и жилые постройки, оставив после себя большое количество углекислого газа. Поэтому огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно попросили граждан не сжигать сухостой и мусор, чтобы избежать подобных печальных последствий.

Заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов рассказал, что осенью трава высыхает и легко загорается даже от маленькой искры, из-за чего даже небольшой костер может стать причиной серьезной беды. Кроме того, травяные палы нередко перерастают в торфяные или лесные пожары, остановить которые очень непросто. Специалисты подчеркнули, что возгорание легче предупредить, а не потушить, поэтому населению стоит тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни, а затем пламя поглощает все на своем пути. Однако, чтобы остановить огонь, потребуется привлечь значительное количество сил и средств. Огнеборцы сообщили, что нельзя оставлять горящие костры без присмотра, бросать окурки и спички на землю, а также поджигать мусор, сухую траву и листья. Кроме того, специалисты рекомендовали взрослым напомнить малышам о том, чем может закончиться шалость с огнем, и не давать им в руки зажигалки и петарды. Сотрудники госучреждения подчеркнули, что за игнорирование правил пожарной безопасности предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, если неконтролируемое горение нанесло крупный материальный ущерб», — заключил Андрей Образцов.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.