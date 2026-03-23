Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников

Жителям Московской области рассказали о новой схеме телефонного мошенничества с массовыми СМС якобы от банков и портала госуслуг. Злоумышленники пытаются получить коды подтверждения и персональные данные, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мошенники рассылают сообщения о подозрительных переводах, оформлении кредита или взломе аккаунта. После этого они звонят, представляясь сотрудниками банка или государственных органов, и просят «подтвердить личность» — назвать код из СМС, данные банковской карты, паспорта или ФИО.

Основная цель злоумышленников — заставить человека действовать быстро и без раздумий, чтобы получить доступ к его деньгам или личным аккаунтам.

В ведомстве напомнили, что банки и госорганы не запрашивают коды подтверждения и персональные данные по телефону. Жителям рекомендуют не перезванивать по номерам из подозрительных сообщений, проверять информацию через официальные кол-центры и мобильные приложения, а также никому не сообщать пароли и коды из СМС.

Министерство также советует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и поделиться ею с близкими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.