Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках

Ближайшие две ночи в Подмосковье будут тревожными для садоводов и фермеров в связи с заморозками. Минувшей ночью сразу восемь метеостанций в Московской области зафиксировали отрицательные температуры, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В аэропорту Шереметьево утром 26 апреля между 5:00 и 5:30 наблюдался кратковременный снегопад. Это явление стало частью масштабной волны похолодания, затронувшей Московскую область.

Тревожная ситуация сложилась на восьми метеостанциях Подмосковья, где зарегистрированы отрицательные температуры. Наиболее суровые условия отмечены в Шаховской, где столбик термометра опустился до минус 1,3 градуса. Также заморозки коснулись Волоколамска минус 0,8 градуса, Ново-Иерусалима минус 0,7 градуса, Наро-Фоминска минус 0,5 градуса, Солнечногорска минус 0,4 градуса и Талдома минус 0,2 градуса. Нулевая температура зафиксирована в Клину и Сергиевом Посаде. При этом в столице на ВДНХ было относительно тепло: плюс 1,4 градуса.

Садоводам и фермерским хозяйствам предстоят еще две опасные ночи с возможными заморозками, отметил Тишковец.

Погода в России

Значительные снегопады в настоящее время происходят в нескольких северных регионах страны. В Архангельской области высота снежного покрова варьируется от 1 до 141 см. В Вологодской области снег достигает 2-15 см, в Ленинградской — до 5 см, а в Новгородской образовался покров 1-2 см. Снегопады также затронули Тверскую, Ярославскую и Костромскую области.

Влияние холодного фронта

Вся северо-западная часть России уже погрузились в отрицательные температуры. В течение ближайшей ночи похолодание продвинется южнее, и граница нулевой температуры пройдет через множество областей центральной России — от Брянской до Ульяновской, включая Мордовию и Югру. Примерно две трети Русской равнины испытают заморозки.

Погода в Подмосковье

Большинство районов Подмосковья ожидает похолодание от 0 до минус 1 градуса уже этой ночью, в воскресенье, 27 апреля. А к понедельнику холодный фронт продвинется еще на 50-100 километров в южном направлении и достигнет побережья Средней Волги.

Ближайшие две ночи станут испытанием для садоводов Центрального региона России. В столице температура опустится до нуля, а в Подмосковье ожидаются заморозки до минус 3 - минус 5 градусов в ночь на понедельник. Местами выпадет небольшой снег, который к утру может сформировать тонкий слой в 0,5-2 см на западных, юго-западных и южных территориях, но дневное тепло быстро его уничтожит. Однако беспокоиться долго не придется — со вторника погода смягчится, и ночные температуры стабилизируются выше нуля.