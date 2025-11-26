Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических схемах в «Черную пятницу»

Основные схемы мошенничества:

Фальшивые интернет-магазины

Злоумышленники запускают копии официальных сайтов известных компаний и маркетплейсов, обещая огромные скидки и привлекательные условия. Покупатель вводит данные своей банковской карты, оплачивает покупку, но в итоге остается без товара и денег.

Фишинговые рассылки

Пользователи получают сообщения с заманчивыми акциями, уникальными промокодами или информацией о проблемах с доставкой. Перейдя по ссылке, клиент попадает на фальшивый сайт, где предлагается ввести платежную информацию, которая позволит мошеннику похитить средства.

Лжекурьеры

Под видом сотрудников служб доставки мошенники звонят покупателям и запрашивают коды из SMS якобы для проверки заказа или подтверждения деталей доставки. Эти коды используются для похищения денежных средств или доступа к онлайн-сервисам.

Фейковые розыгрыши и подарки

В социальных сетях и мессенджерах распространяются спам-письма и сообщения с предложением поучаствовать в розыгрышах крупных призов. Для участия предлагается пройти по ссылке, ввести личные данные или оплатить незначительную сумму комиссии.

Использование «сарафанного радио»

Мошенники создают тематические сообщества и группы в мессенджерах, где под видом обычных покупателей действуют боты. Они активно делятся «опытом» успешного получения подарков, создавая иллюзию правдоподобности, тем самым заманивая новых участников. Переход по ссылке из чата ведет на поддельную страницу, где крадут реквизиты карты.