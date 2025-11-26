Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических схемах в «Черную пятницу»
Фото - © Фото сгенерировано в гигачате
«Черная пятница» в 2025 году представляет собой не только период выгодных покупок, но и повышенные риски стать жертвой мошенников. Злоумышленники начали активно применять технологии искусственного интеллекта, имитируя известные бренды и маркетинговые кампании, продолжают атаковать через телефон и мессенджеры. Схем не стало больше, но они стали правдоподобнее. Главная цель аферистов — сыграть на желании сэкономить и страхе покупателя упустить выгодные акции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Основные схемы мошенничества:
- Фальшивые интернет-магазины
Злоумышленники запускают копии официальных сайтов известных компаний и маркетплейсов, обещая огромные скидки и привлекательные условия. Покупатель вводит данные своей банковской карты, оплачивает покупку, но в итоге остается без товара и денег.
- Фишинговые рассылки
Пользователи получают сообщения с заманчивыми акциями, уникальными промокодами или информацией о проблемах с доставкой. Перейдя по ссылке, клиент попадает на фальшивый сайт, где предлагается ввести платежную информацию, которая позволит мошеннику похитить средства.
- Лжекурьеры
Под видом сотрудников служб доставки мошенники звонят покупателям и запрашивают коды из SMS якобы для проверки заказа или подтверждения деталей доставки. Эти коды используются для похищения денежных средств или доступа к онлайн-сервисам.
- Фейковые розыгрыши и подарки
В социальных сетях и мессенджерах распространяются спам-письма и сообщения с предложением поучаствовать в розыгрышах крупных призов. Для участия предлагается пройти по ссылке, ввести личные данные или оплатить незначительную сумму комиссии.
- Использование «сарафанного радио»
Мошенники создают тематические сообщества и группы в мессенджерах, где под видом обычных покупателей действуют боты. Они активно делятся «опытом» успешного получения подарков, создавая иллюзию правдоподобности, тем самым заманивая новых участников. Переход по ссылке из чата ведет на поддельную страницу, где крадут реквизиты карты.
- Продажа фиктивных скидочных купонов
Размещаются объявления о продаже уникальных скидочных предложений, не существующих официально. Пользователь платит за скидку, но никакого реального купона не получает.
Как обезопасить себя?
- Проверяйте сайты: внимательно осматривайте веб-ресурсы перед покупками. Ошибки в написании URL, отсутствие контактной информации и юридически значимых сведений указывают на возможную подделку.
- Игнорируйте сомнительные ссылки даже если предложение выглядит привлекательным. Лучше самостоятельно найдите актуальные акции брендов на официальных сайтах.
- Никогда не передавайте коды из SMS: любые третьи лица, включая курьеров и представителей организаций, не имеют права запрашивать подобные коды.
- Используйте защищенные магазины и приложения: загружайте программы исключительно из официальных площадок.
- Будьте внимательны с QR-кодами: убедитесь, что ссылка ведет на известный ресурс, прежде чем переходить по ней.
- Расскажите близким о возможных угрозах: пожилые родственники и дети часто попадают в ловушку из-за недостатка осведомленности.
- Регулярно проверяйте счета: следите за операциями по картам и незамедлительно обращайтесь в банк при выявлении незнакомых транзакций.
- Доверяйте здравому смыслу: остерегайтесь предложений, выглядящих слишком хорошими, чтобы быть правдивыми. Любое невероятно выгодное предложение потенциально может быть рискованным.
«Следуя этим рекомендациям, любители шоппинга смогут значительно снизить вероятность попасть в руки мошенников в „черную пятницу“, — отмечает руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.