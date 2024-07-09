Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре во вторник

На территории Московской области до конца вторника местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей Подмосковья просят быть максимально внимательными в условиях ухудшения погоды.

Во время грозы ведомство рекомендует по возможности не выходить из дома, держаться подальше от электросетей и антенн, а также избегать использования телефона и электроприборов.

Пешеходам советуют не прятаться от непогоды под высокими деревьями, не бегать, не ездить на велосипеде и не купаться в водоемах. Автолюбителям в грозу следует остановиться, закрыть все окна и оставаться в машине.

Во вторник в Москве и области прогнозируется жаркая погода, температура поднимется до плюс 29 — 31 градуса, местами пройдет кратковременный дождь.