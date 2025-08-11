Жителей Наро-Фоминска предупредили о новых схемах мошенников
На встрече с работниками компании «Кералит» в поселке Новая Ольховка исполняющая обязанности заместителя прокурора Екатерина Никифорова обсудила актуальную проблему — дистанционное мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
По данным на 2025 год, в Наро-Фоминском округе зарегистрировано уже 160 эпизодов телефонного и интернет-обмана. Под ударом оказываются люди любого возраста — никто не может чувствовать себя в безопасности.
«Мошенники могут обладать информацией о некоторых данных вашего паспорта, о месте жительства и детализации банковского счёта. Более того, они могут даже имитировать голос и внешность близкого человека. В ситуации, когда вам звонят якобы из прокуратуры, банка, ФСБ и так далее, надо положить трубку. После чего убедиться, что звонок был именно из ведомства. Все официальные номера есть в базе, в свободном доступе», — подчеркнула Екатерина Никифорова.
Основные правила безопасности:
- Ни при каких обстоятельствах не передавайте коды доступа к банковским картам или аккаунту «Госуслуг»;
- При звонках «от госорганов» или «банков» кладите трубку и перезванивайте по проверенному номеру;
- Правоохранители НЕ связываются через мессенджеры.
Как обезопасить себя и близких?
- Объясняйте пожилым родным распространённые схемы обмана;
- Оформите запрет на оформление кредитов через «Госуслуги»;
- Оставайтесь настороже — мошенники изобретают новые способы обмана. Лучше проявить излишнюю осторожность, чем стать жертвой.