Жителей Наро-Фоминска предупредили о новых схемах мошенников

На встрече с работниками компании «Кералит» в поселке Новая Ольховка исполняющая обязанности заместителя прокурора Екатерина Никифорова обсудила актуальную проблему — дистанционное мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным на 2025 год, в Наро-Фоминском округе зарегистрировано уже 160 эпизодов телефонного и интернет-обмана. Под ударом оказываются люди любого возраста — никто не может чувствовать себя в безопасности.

«Мошенники могут обладать информацией о некоторых данных вашего паспорта, о месте жительства и детализации банковского счёта. Более того, они могут даже имитировать голос и внешность близкого человека. В ситуации, когда вам звонят якобы из прокуратуры, банка, ФСБ и так далее, надо положить трубку. После чего убедиться, что звонок был именно из ведомства. Все официальные номера есть в базе, в свободном доступе», — подчеркнула Екатерина Никифорова.

Основные правила безопасности:

Ни при каких обстоятельствах не передавайте коды доступа к банковским картам или аккаунту «Госуслуг»;

При звонках «от госорганов» или «банков» кладите трубку и перезванивайте по проверенному номеру;

Правоохранители НЕ связываются через мессенджеры.

Как обезопасить себя и близких?