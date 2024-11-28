Жителей Мытищ приглашают присоединиться к акции «Добрый Новый год»

сегодня в 16:23

В рамках гуманитарного проекта «Доброе дело» во всех учреждениях культуры и молодежной политики городского округа Мытищи стартовала акция помощи «Добрый Новый год», которая продлится по 25 декабря, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе мы можем порадовать подарками к Новому году военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, а также детей из новых субъектов Российской Федерации и приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Зимнюю одежду и обмундирование, инструменты, бытовую технику, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены можно приносить в пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО.

Сладким подаркам и игрушкам будут рады дети из новых субъектов РФ и приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Присоединяйтесь к доброй акции, приносите свои подарки на пункты сбора гумпомощи, которые работают по графику работы выбранного вами учреждения культуры.