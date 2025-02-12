Жителей Мытищ приглашают обменяться книгами друг с другом

Жители Мытищ присоединились к девятой Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к международному дню книгодарения. Уже не первый год она проходит на базе Доброцентра, сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель акции — вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажные издания не теряют своей ценности и по-прежнему остаются актуальным подарком.

Совместно с сотрудниками библиотеки № 16 представители Доброцентра посетили школу № 19. Ребята принесли свои книги, которые обменяли на те, что подготовили для них взрослые. Волонтеры заранее запаковали интересные книги и написали на них небольшие аннотации.

Участие в акции «Дарите книги с любовью» — это простой и доступный способ сделать мир чуточку лучше, подарить радость чтения и внести свой вклад в развитие культуры и образования.

Акция будет проходить до 16 февраля. Участие в ней могут принять все желающие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.