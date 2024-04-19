Жителей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях в ночное время

В ночь на 20 апреля в Москве ожидается сильный ветер

На территории столицы в период с 21 часа 19 апреля до 02 часов 20 апреля сохранятся порывы ветра южной четверти до 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Жителям и гостям Москвы рекомендовали снизить скорость при управлении автомобилем, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Также не рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В Москве прогнозируется ураганный ветер с порывами 17-22 метра в секунду, местами — до 25 м/c. В связи с непогодой работа столичных аэропортов находится под вопросом и может быть ограничена.