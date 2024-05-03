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Лондон повторно подтвердил право Киева атаковать Россию британским оружием

МИД Великобритании повторно призвал атаковать Россию оружием из Лондона
Политика

Агентство Рейтер вновь опубликовало снятую публикацию о «праве» Украины атаковать Россию британским оружием, пишет РИА Новости.

Статья снова доступна на сайте агентства без правок в цитате главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о законности использования британского оружия при ударах по России.

Глава МИД Великобритании сделал такое заявление во время рабочего визита в Киев.

Ранее в четверг агентство отозвало эту новость и анонсировало выход измененной версии.