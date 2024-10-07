Жителей Московского региона предупредили о тумане в ночь на 8 октября

По прогнозу синоптиков, с 19 часов 7 октября до 10 часов 8 октября местами в Москве ожидается туман, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В ГУ МЧС России по Московской области добавили, что туман также накроет и Подмосковье. Произойдет ухудшение видимости до 300-800 м. Граждан призвали быть внимательнее при нахождении на улице.

Пешеходам порекомендовали быть осторожными при переходе улиц и дорог, а водителям посоветовали снизить скорость и строго соблюдать ПДД. Это поможет обезопасить себя во время тумана.

При возникновении ЧП можно обратиться, но номерам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее стало известно, придет ли снегопад в Москву и Подмосковье в ближайшее время. В Московском регионе прогнозируется дождливая погода, но снега ждать не стоит.