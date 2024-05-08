Жителей Люберец 18 мая приглашают в парк на патриотическую акцию «Парки поют»

В Центральном парке городского округа Люберцы 18 мая в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» состоится патриотическая акция «Парки поют», приглашаются все желающие. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«18 мая всех ждем в Центральном парке на патриотической акции «Парки поют». Гости парка вместе с хоровыми коллективами городского округа Люберцы исполнят всеми любимые песни военных лет. Также будет организована фотовыставка «Наследие Победы» от фотоклуба ресурсных мам. Дети смогут принять участие в тематических мастер-классах. Приглашаются все желающие, спеть смогут все», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что начало акции намечено на 15:00 на круглой сцене за фонтаном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.