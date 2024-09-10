Жителей Ленобласти предупредили о смене погоды 11 сентября

сегодня в 17:51

На территории Ленинградской области 11 сентября ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди, пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

По данным синоптиков, грядущей ночью температура воздуха в Ленобласти будет колебаться от плюс 11 до плюс 16 градусов, местами опускаясь до 8 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных 21-26 градусов тепла.

Кроме того, на территории области ожидается ветер преимущественно южных направлений со скоростью 6-11 м/с.

Ночью слабо понизится атмосферное давление, днем оно также существенно не изменится.