Жителей и гостей Раменского приглашают на культурные и спортивные мероприятия

Раменский парк приглашает горожан провести выходные весело и с пользой для здоровья. 13 мая в 14:00 на площадке «Лира» стартуют «Веселые старты» и подвижные игры для детей. Также в этот день запланированы творческие мастер-классы по рукоделию, в 15:25 и в 17:05 на площадке Лира, анимационная программа в 16:20 там же. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

17 мая на Исторической аллее в 10:00 пройдет мастер-класс по гавайским танцам от студии «Капилина». Любителей спорта ждут эстафеты и подвижные игры на детской велотрассе в 14:50 и 16:20 соответствоенно. Завершит день художественные чтения «Вне театра» от молодежного театра «Первопроходцы» в амфитеатре в 18:00.

В воскресенье, 18 мая, программа также будет насыщенной. С 11:00 на площадке «Лира» начнутся спортивные игры, веселые старты в 11:40 и творческие мастер-классы в 14:10. В 18:00 в амфитеатре покажут клоунский спектакль «Проходимцы» от театра «Первопроходцы».

Вход на все мероприятия свободный.

Возрастные ограничения 6+.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.