Житель Подмосковья приговорен к 15 годам за преступления против детей

Мужчине дали 15 лет за сексуальное насилие над детьми в Сергиевом Посаде

Сергиево-Посадский городской суд вынес обвинительный приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности двух детей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Следственным отделом по Сергиеву-Посаду было установлено, что 30 сентября 2023 года осужденный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

В ходе расследования следователи провели значительный объем работы, включая многочисленные допросы потерпевших и свидетелей, а также комплексные психолого-психиатрические экспертизы, которые подтвердили факт причинения детям тяжкого морального и физического вреда. Собранные доказательства были признаны судом неопровержимыми.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.