Житель Новочеркасска поймал редкого солнечного окуня

Рыбак из Новочеркасска Виталий Шульга поймал в теплом канале ГРЭС солнечного окуня — редкую для этих мест рыбу. Об улове он сообщил в соцсетях, сообщает «Царьград» .

Виталий Шульга рассказал, что рыбалка прошла 28 февраля на теплом канале ГРЭС, который местные жители называют ериком Дриганов. Необычная рыба клюнула на наживку из опарыша с мотылем.

Солнечный окунь, или солнечная рыба, считается инвазивным видом. Изначально он обитал в пресных водоемах Северной Америки, однако со временем распространился и в других регионах.

Этот вид отличается быстрым ростом и высокой плодовитостью. Солнечный окунь активно питается, в том числе икрой и молодью других рыб, что может наносить ущерб местной ихтиофауне.

