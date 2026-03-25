Житель Наро-Фоминска вышел в финал Всероссийской премии «Служение»

В свои 23 года Денис Анищенко — ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества. В начале СВО добровольно отправился в зону специальной военной операции. Служба для командира боевой машины «Град» закончилась в конце 2022 года: во время контрбатарейной борьбы Денис получил тяжелейшее ранение- лишился ноги, а правая рука была серьезно повреждена. Он с точностью называет дату и время, когда это произошло: 20 декабря, час дня.

Денис — спортсмен. На «гражданке» занимался акробатикой и гиревым спортом. Спортивному режиму не изменял и «за ленточкой». В зоне СВО с ним везде ездили гантели и штанга. Проехали от Харьковской до Луганской области. И повсюду он обустраивал маленький спортзал. Сейчас он свои знания и умения применяет в патриотическом воспитании молодежи. Основал молодежный казачий клуб «Атаман», секцию по управлению беспилотниками на базе Молодежного комплексного центра.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ вместе с исполнительным директором Совета муниципальных образований Московской области Николаем Ханиным посетили занятия, познакомились с воспитанниками клуба.

«Замотивированные, увлеченные, крепкие, эти ребята умеют многое. Лучшие из лучших представляют Наро-Фоминск на военно-патриотических соревнованиях среди команд городов воинской славы „Наша сила — в единстве!“. И выступают успешно. Мне нравится жизненная позиция Дениса: если делать, то делать на совесть, по-настоящему. Этот основательный подход дает результаты. Денис Анищенко в прошлом году стал „Лучшим по профессии“ среди специалистов учреждений по работе с детьми и молодежью области. Он — финалист Всероссийской премии „Служение“ в номинации „Профессиональные кадры — будущее муниципалитета“ с проектом „Молодежный казачий клуб „Атаман“. Призываю жителей округа поддержать нашего Дениса, проголосовав за него», — прокомментировал Роман Шамнэ.

