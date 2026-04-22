Житель Богородского округа передал в музей Ногинска корыто

Новый экспонат с вековой историей передали в Дом-музей семьи А.И. Морозова в Ногинске 21 апреля. Житель поселка Обухово Михаил Шевелин подарил учреждению деревянное корыто для шинковки капусты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Деревянному корыту около ста лет. Предмет бытового назначения станет частью музейной коллекции как образец традиционного хозяйственного уклада. Примечательно, что экспонат проделал путь из Беларуси в Подмосковье.

Это не первый дар Михаила Шевелина музею. В 2023 году он передал старинный сундук. Даритель интересуется историей родного края и делится с сотрудниками учреждения идеями и находками.

«Приятно видеть, как жители Богородского округа проявляют заботу о сохранении истории и приносят предметы быта в наш дом-музей. Это не только пополняет коллекцию, но и позволяет сохранить память о предках, их образе жизни и традициях для будущих поколений», — отметили сотрудники музея.

Дом-музей расположен в Глуховском парке на берегу Черноголовского пруда в Ногинске. Здание построили в 1907–1908 годах по проекту архитектора А.В. Кузнецова в стиле позднего модерна. В коллекции хранится более тысячи экспонатов возрастом свыше 150 лет, а также редкие фотографии, книги и документы. Ранее, в 2019 году, в музее проходила акция «Подари музею экспонат», благодаря которой фонды пополнились сундуками, глиняной посудой, текстилем и другими предметами быта.

