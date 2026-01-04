«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за гололедицы
В Подмосковье и столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, его объявили до 21 часа 6 января, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.
Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Курской областях. На остальной территории ЦФО предупреждение о погоде не требуется.
В ближайшие дни в Московском регионе ожидается минусовая температура, временами пройдет снег. Атмосферное давление будет постепенно расти.
