«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за возможных пожаров

сегодня в 11:39

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье из-за высокой пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать в Москве с 12:00 15 понедельника до 23:00 18 сентября, в области — до 02:00 19 сентября. Пожарная опасность будет достигать 4 класса.

Ранее «оранжевый» уровень опасности погоды ввели на территории Московской области из-за заморозков. В отдельных районах Подмосковья столбики термометра опускались до минус 1 градуса.

Предупреждение в области действует до 04:00 16 сентября.