«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе

В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Его объявили по 4 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московской области «желтый» уровень действует до 21 часа 4 марта, а в столице — с 2 часов 3 марта до 21 часа 4 марта.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень погодной опасности действует в Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Курской и Белгородской областей ЦФО. В Тверской области объявили следующий, «оранжевый», уровень.

В ближайшие дни прогнозируется переход термометров через ноль в течение суток. По ночам столбики термометров могут опускаться до небольших отрицательных значений, а днем подниматься до положительных.