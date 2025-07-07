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«Желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности объявили в Московском регионе

«Желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности объявили в Москве и области из-за жары и грозы. Предупреждения в регионах ввели на разный срок, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

«Оранжевый» уровень погодной опасности действует в Москве из-за высокой температуры. Предупреждение ввели с 15:00 7 июля до 02:00 14 июля. Температура воздуха будет подниматься до 30-35 градусов тепла. Среднесуточные показатели больше нормы на семь-девять градусов.

Также в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Он действует с 12:00 по 21:00 8 июля и с 21:00 8 июля до 21:00 9 июля.

В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой температуры. Его объявили с 12:00 9 июля до 19:00 12 июля.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за жары в регионе действует до 18:00 8 июля. Днем температура воздуха может вырасти до 30-34 градусов тепла.

Также в Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Его объявили с 12:00 8 июля по 21:00 9 июля. В регионе будут кратковременные ливни, дожди и град.