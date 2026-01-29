Жажда власти и тотальная слежка: как определить настоящего сталкера

Сталкинг — это не романтика, доведенная до крайности, а форма психологического насилия, основанная на обсессии и желании тотального контроля. Часто его путают с настойчивым ухаживанием, но разница фундаментальна. Об этом РИАМО сообщила психолог Алена Иванова.

Первый признак — нарушение границ под маской внимания, человек слишком быстро пытается войти в вашу жизнь. Чрезмерные сообщения, дорогие подарки на раннем этапе, попытки узнать все о вашем прошлом — это не пылкость, а сбор данных и создание зависимости.

Второй маркер — мониторинг. Сталкер знает, где вы были и с кем, хотя вы ему не говорили. Он «случайно» оказывается в тех же местах. В Сети это проявляется в отслеживании всех ваших активностей, «лайках» под старыми фото, попытках взломать аккаунты. Он создает ощущение своего вездесущего присутствия.

«Ключевой момент — реакция на отказ. Здоровый человек слышит „нет“ и отступает. Для сталкера „нет“ — это лишь досадное препятствие или даже стимул усилить давление. Его настойчивость — это не комплимент вашей неотразимости, а агрессивное игнорирование вашей воли», — сказала Иванова.

По словам психолога, в основе поведения сталкера лежит не любовь, а жажда власти и обладания.

«Вы для него — не личность, а объект. Поэтому главный совет: доверяйте своей интуиции. Если вам тревожно и некомфортно — вам не кажется. Это главный сигнал об опасности», — отметила эксперт.

