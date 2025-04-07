Зарайские «Солнышки» победили на Международном конкурсе хореографического искусства

С 1 по 4 апреля 2025 года в Казани, на территории д. Универсиада, прошел Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «5 ЗВЕЗД. ФИНАЛ», организованный ТД «ВДОХНОВЕНИЕ». Это масштабное мероприятие собрало более 2 тысяч талантливых танцоров из различных регионов России, включая Тюмень, Новосибирск, Якутск, Барнаул, Красноярск и Москву, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск.

В числе участников фестиваля оказались и учащиеся Детской школы искусств им. А. С. Голубкиной, воспитанники образцового детского коллектива «Хореографический ансамбль „Солнышко“ под руководством Крючковой А.А. и Сбитневой Т. А. Они успешно представили Зарайск, исполнив свою конкурсную программу на высоком уровне.

По итогам выступлений «Солнышки» были удостоены наград: они стали лауреатами I степени и двукратными обладателями звания лауреат II степени. Кроме того, участники ансамбля были приглашены на Гала-концерт с постановкой «Метаморфоза», в который вошли 19 лучших номеров из 234 представленных на фестивале.

Фестиваль не только продемонстрировал высокий уровень хореографического искусства, но и стал важной платформой для обмена опытом среди танцоров. Успех «Солнышек» на таком значимом мероприятии подчеркивает талант и трудолюбие юных исполнителей, а также высокий уровень подготовки педагогов.

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