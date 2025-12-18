Запуск ракеты с Байконура и модуль МКС впервые описали для незрячих

Впервые для людей с нарушением зрения стало доступно описание запуска ракеты с Байконура и модуля МКС благодаря технологии тифлокомментирования. Звездные артисты Владимир Машков и Леонид Агутин выступили в роли голосов проекта, а космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Сергей Кудь-Сверчков дополнили его личными впечатлениями о подготовке к полету и работе в открытом космосе.

Историческое событие позволило незрячим и слабовидящим «увидеть» старт ракеты-носителя и изучить один из отсеков Международной космической станции. Специальные лаконичные и точные словесные описания преобразовали визуальную информацию, открыв мир космических технологий для тех, кто его не видит.

Инициатива была воплощена Роскосмосом совместно с программой «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Теперь незрячая аудитория может представить себе ракету высотой с семнадцатиэтажный дом, ее металлический корпус с рельефными стыками и мощные конусы ускорителей. МКС описана как гигантское сооружение из металла, похожее на птицу, с цилиндрическими отсеками и крыльями-батареями. Внутри станции «видны» светлые узкие отсеки с поручнями и оборудованием, а модуль «Поиск» предстает хранилищем для скафандров и инструментов выходов в открытый космос.

Текст тифлокомментариев создали эксперты программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» вместе со специалистами Роскосмоса. Озвучили описания народный артист РФ Владимир Машков и заслуженный артист РФ Леонид Агутин. Музыкальным фоном послужили фрагменты неосимфоний о космосе и человечестве — «Сингулярность», «Знамя мира», «Гимн мира» современного российского композитора Тиграна Джагера (Джагаряна).

Работа над проектом длилась два месяца. Первый ролик с тифлокомментарием опубликовали 15 октября, в Международный день белой трости. Тогда же космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, находясь на орбите, впервые в мире выступили в качестве тифлокомментаторов, описывая виды Земли из космоса. Следующие материалы были записаны в ноябре. Сергей Кудь-Сверчков увидит видео со своим участием уже на орбите: 27 ноября 2026 года он отправился в новую экспедицию на МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Сергеем Микаевым и Кристофером Уилльямсом.

Ознакомиться с роликами можно на специальном портале «Особый взгляд», созданном для незрячих и слабовидящих людей.

Организаторы верят, что этот проект станет первой ступенью для создания аналогичных программ по всему миру, которые сделают научные и культурные объекты доступнее для каждого.