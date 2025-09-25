Запуск отопления на контроле у главы Павлово-Посадского округа

На данный момент запустили уже в 38 котельных. Прямо сейчас специалисты открывают задвижки, и долгожданное тепло начинает поступать в детские сады, школы, больницы и жилые дома. Это сложная и кропотливая работа, требующая слаженности и профессионализма

«Оставшиеся 4 котельные будут запущены в работу уже этой ночью и завтра утром. Коммунальные команды трудятся в круглосуточном режиме, чтобы тепло как можно скорее пришло в каждую квартиру. Хочу напомнить, что пуск отопления — это не щелчок выключателя, а целый технологический марафон. Сначала нужно аккуратно заполнить гигантскую систему труб, вытеснить воздух и только потом она начнет прогреваться до нужной температуры. На это требуется время. Поэтому очень прошу вас отнестись к процессу с пониманием и проявить немного терпения. Совсем скоро батареи станут горячими! Ваш комфорт — наш главный приоритет» — сказал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Если тепло не пришло или возникли какие-либо проблемы, жители округа могут сразу обратиться в службы. Все организации на связи. Номера: Оперативный дежурный ЕДДС 8 (496) 432-02-77 (круглосуточно) Аварийная служба в Павловском Посаде: 8 (800) 301-15-44. Аварийные службы в Электрогорске: • ЖКО «Север»: 8 (496) 433-16-21. • ЖКО «Юг»: 8 (496) 433-21-85, 8 (496) 433-11-76 (в нерабочее время). Единая горячая линия округа: 8 (49643) 2-99-03.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.