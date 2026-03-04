Записываемся на ноготочки: людоедка из Иркутска устроилась мастером маникюра

Людоедка из Иркутска Олеся М., отрезавшая руки убитой подруге, стала мастером по маникюру. В прошлом женщина накормила своего сына мясом приятельницы, сообщает SHOT .

Олеся М. вышла условно-досрочно в 2015-м. Ее выпустили на 3 года раньше срока.

В заключении она нашла супруга, Захара Я. От него родила дочь. Благодаря этому женщину быстрее выпустили из колонии. Пара поженилась и потом развелась, но Олеся оставила фамилию мужа.

В первое время Олеся проживала в том же доме, где в 2009 году порезала приятельницу на куски, расчленила труп и на протяжении недели кормила сына человечиной.

Женщина пыталась пойти работать поваром в школу и горничной в детский лагерь, но из-за наличия судимости ее не взяли.

В 2021 году она переехала с дочкой в Большой Луг в Иркутской области. Там начала делать маникюр.

Людоедке 43 года. Ее дочке 11 лет. Женщина также получает детское пособие в размере 10 тыс. рублей.

